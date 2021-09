Gualdo Tadino, quarantenne trovato morto sulla strada: indagini in corso

GUALDO TADINO – Martedì mattina un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita sulla strada, in zona via Matteotti di Gualdo Tadino. La scoperta è stata fatta nel quartiere Borgo Valle in prossimità del ponte. A dare l’allarme sono state alcune persone che hanno visto il cadavere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, coi soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del quarantenne, mentre i militari hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.