Scatta la perquisizione

Verificato l’assenza di titoli per l’attività è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione dove sono stati trovati gli altri. Guardia di finanza e carabinieri riferiscono che le ricerche hanno consentito di scoprire poi ulteriori 10 chili di ordigni esplosivi artigianali tra cui “numerose” bombe carta, oltre 200 candelotti Maradona e due batterie pirotecniche collegate in serie. Questi ultimi sono stati fatti immediatamente brillare dagli artificieri dell’Arma – riferiscono sempre le fiamme gialle – in quanto assimilabili, per potenza detonante e deflagrante, a veri e propri esplosivi privi di qualsiasi certificazione d’origine e di sicurezza. L’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Perugia e l’uomo è stato poi condannato, a seguito di patteggiamento, a un anno di reclusione e 4.000 euro di multa tornando libero.