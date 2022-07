Gualdo Tadino, scritte no vax (con errori grammaticali) sotto casa del sindaco

GUALDO TADINO – Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino ed uno dei più agguerriti primi cittadini sul fronte della lotta al Coronavirus e nel rispetto delle prescrizioni ministeriali, è stato oggetto nella notte fra venerdì e sabato di scritte no vax.

Scritte comparse sotto i muri di casa e che riportavano errori grammaticali: “Presciutti nazzista vaccinale“, si leggeva. Stamattina, sotto casa, mia moglie e mia figlia hanno trovato questo… in questi giorni a Lourdes pregherò anche per voi e andrò avanti con ancora più forza”, ha denunciato il sindaco, che in questi giorni si trova nella città santuario francese. La scritta è firmata Res. G.T., una contrazione molto probabilmente di resistenti di Gualdo Tadino.

La reazione dei sindacati

Immediato il sostegno dei sindacati: “Cgil, Cisl e Uil esprimono totale solidarietà e vicinanza al sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, vittima di un vile attacco personale con una scritta ingiuriosa sotto la sua abitazione privata”, si legge in una nota. “Attacchi che come organizzazioni sindacali conosciamo bene per esserne stati in questi mesi vittime dirette – affermano Fratini (Cgil), Paccavia (Cisl) e Ghiandoni (Uil) – attacchi che dietro una fasulla propaganda sulla libertà personale, nascondono in realtà un disprezzo per la democrazia, le sue regole e i suoi corpi, oltre che una pericolosa cultura antiscientifica. Comportamenti aggressivi e violenti come questo, che peraltro ha colpito non solo il sindaco, ma la sua famiglia, non possono più essere tollerati”.