GUALDIO TADINO – Sabato sera scontro tra un treno in transito e un’auto a un passaggio a livello di Rigali di Gualdo Tadino. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il conducente della vettura è stato soccorso e trasportato dal 118 all’ospedale di Branca. Sul posto i vigili del fuoco di Gaifana, tecnici delle Ferrovie dello Stato, i carabinieri di Gubbio e la polizia ferroviaria di Fabriano. Le cause di quanto avvenuto sono in corso di accertamento.