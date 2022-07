Gualdo Tadino, più di un etto e mezzo di marijuana nell’armadio: 26enne arrestato

GUALDO TADINO – Un ventiseienne è stato arrestato per spaccio a Gualdo Tadino nella notte tra mercoledì e giovedì. Il ragazzo, già noto alle forze di polizia, nascondeva in un armadio della propria abitazione 160 grammi di marijuana, che sono stati sequestrati. Il blitz a suo carico è scattato a seguito di un controllo stradale. L’eugubino, infatti, era in sella a uno scooter, malgrado gli fosse stata ritirata la patente. Il giovane aveva anche diversi precedenti per droga, motivo per cui le forze dell’ordine hanno ritenuto di perquisirne l’abitazione.