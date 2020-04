Minaccia i forestali col machete e tenta la fuga: condannato trentanovenne

GUALDO TADINO – Un uomo di 39 anni, di origini straniere, è stato condannato ad un anno con la condizionale al termine di un processo per direttissima celebrato da remoto a causa dell’emergenza Covid -19. Alla guida di un ciclomotore, è stato fermato dai Carabinieri forestali ma ha impugnato un machete per minacciarli. Da successivi controlli, il mezzo risulterà rubato. Dopo aver minacciato gli agenti con l’arma custodita sotto la sella, è scappato per le campagne, dove è stato rintracciato e fermato poco dopo. Poi con l’aiuto dei colleghi di Gubbio lo accompagnano in caserma, dove è andato in scena il processo.