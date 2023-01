Gualdo Tadino, la Cassazione dà ragione alla Rocchetta: concessioni considerate legittime

Il sindaco Presciutti

Sentenza definitiva dunque che dovrebbe chiudere il caso e consentire di liberare quel piano industriale da 30 milioni, rimasto in sospeso per tutti questi anni, in attesa di una decisione definitiva sulla concessione. “Non posso che essere soddisfatto, da un lato – ha commentato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – per avere ottenuto ragione nel contenzioso. È stato così affermato il principio della proprietà demaniale, dell’acqua come abbiamo sempre affermato. Non posso, tuttavia, esprimere il mio dispiacere per gli otto anni di opportunità mancate per il nostro territorio. A quest’ora avremmo già visto compiuto il piano industriale di Rocchetta da 30 milioni di euro che per noi, oltre a rappresentare opportunità di occupazione, significa una fondamentale opera di bonifica dell’area, la messa in sicurezza e un nuovo stabilimento innovativo”.

Sblocco investimento

Lo sblocco di un investimento garantito dall’azienda Rocchetta si traduce nel recupero della valle, inteso come recupero ambientale, la messa in sicurezza e la mitigazione rispetto al rischio idraulico, un punto di ristoro. In più un nuovo stabilimento con un marchio che il ministero della Salute aveva già riconosciuto e che al nome Rocchetta aggiunge il marchio ‘Serra Santa’, ovvero il nome del monte dove vengono compiuti gli attingimenti. L’azienda Rocchetta potrà così prelevare 7 litri al secondo in più di quelli attuali, arrivando a un massimo di 25 litri al secondo. L’inizio del cantiere per questo territorio che, più di altri, ha risentito di una lunga crisi occupazionale, con la perdita di importanti settori industriali, tra tutti il settore del ‘Bianco’ con gli elettrodomestici della Merloni, il settore della ceramica e altri, si diceva: l’apertura di un cantiere per l’opera di recupero della valle è di per sé un volano di occupazione per questo territorio. Oltre poi al lavoro che richiamerà il nuovo stabilimento che replica quello esistente e che, soltanto nella sezione dell’imbottigliamento, prevede non meno di 50 assunzioni, più tutto l’indotto. Ovvero trasporti, magazzino, pulizie e sorveglianza, per un totale di occupazione che si aggira tra le 100 e le 120 unità.