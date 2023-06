GUALDO TADINO – Un pub n fiamme. Un incendio si è sprigionato per cause in corso d’accertamento in un pub di Gualdo Tadino. L’allarme è scattato intorno alle 6.30 di lunedì mattina quando i Vigili del fuoco hanno inviato sul posto le squadre di Gaifana e Gubbio per spegnere le fiamme e poi stabilire l’origine del rogo. Non è ancora chiara l’entità dei danni, mentre non risultano feriti.