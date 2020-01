Gualdo Tadino, giovane donna trovata morta vicino alla stazione ferroviaria

GUALDO TADINO – E’ stata trovata morta nelle prime ore dell’alba di mercoledì, in un appartamento situato nei pressi della stazione ferroviaria di Gualdo Tadino, una 29enne di origini russe ma da diversi anni residente nella cittadina. A fare la tragica scoperta è stato il compagno della donna. Tra le cause del decesso non si esclude l’overdose, anche se fondamentale saranno gli esiti dell’autopsia disposta dal magistrato. Indagini affidate alla Polizia. Molto probabilmente sarà disposta l’autopsia sulla salma del ventottenne, a coordinare gli accertamenti la procura di Perugia.