Gualdo Tadino, esce fuori strada e finisce contro un palo: i soccorritori non trovano nessuno

GUALDO TADINO – Incidente con mistero quello avvenuto all’alba nella zona di Palazzo Mancinelli, dove un’auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gualdo Tadino, i Vigili del fuoco e anche il 118. Il conducente però, al momento dell’arrivo dei soccorsi non era più in macchina. L’autovettura e il palo sono stati messi in sicurezza dalla squadra dei vigili del fuoco di Gaifana.