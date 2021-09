Gualdo Tadino, aveva 3 mila euro di droga nell’auto: 23enne finisce in carcere

Sdraiato per nascondersi

Invece c’era il 23enne, sdraiato per non farsi notare. Dentro il vano portaoggetti del veicolo c’erano sei dosi di cocaina mentre ben nascosti in uno spazio ricavato sotto la leva del cambio, i militari hanno trovato 35 grammi della stessa sostanza. I soldi li aveva invece addosso: al termine degli accertamenti il 23enne è stato arrestato in flagrante e tradotto nel carcere di Perugia Capanne.