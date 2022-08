GUALDO CATTANEO – È stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze un bimbo di quattro anni che, giovedì, è stato morso da una vipera nella zona di Gualdo Cattaneo. Il piccolo in serata era stato portato al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Foligno e, dopo essere stato sottoposto ai primi esami ematochimici e a un doppler, è stato trattato nella notte con siero antivipera. Venerdì a causa dell’estensione dell’edema il bambino, in buone condizioni cliniche generali e con i parametri vitali nella norma, è stato trasferito a Firenze per la somministrazione di una seconda dose di siero.