Gualdo Cattaneo, nonna Elisa compie 105 anni: “Per vivere bene è importante avere rispetto”

GUALDO CATTANEO – Ha spento la bellezza di 105 candeline. Elisa Michelsanti di Gualdo Cattaneo ha festeggiato il compleanno con parenti e amici. Tre figli, sette nipoti e nove pronipoti per Elisa Michelsanti, che ha vissuto due guerre mondiali. Ha frequentato meno di un anno di scuola, consumando solo un quaderno a quadretti. Poi ha interrotto gli studi per andare a lavorare, ma sa leggere e scrivere.

Fuga in bici A 26 anni è scappata in bici con il fidanzato per sposarsi. E’ vissuta nei campi e con gli animali, in particolare con le sue quattordici pecore che accudiva come figli e delle quali ricorda i nomi: Pomposella, Stellina, Corallina, Cavallina, Totorella, Capocciona, Pettenella, La Recchiola, Teresina, La Cornetta, Occhi Rusci, La Moretta, Cappelletta e Capolicio. Solare e ironica, Elisa adora la musica e canta da sempre. Tra i suoi segreti c’è il non rinunciare mai ad un caffè al giorno. “Oltre al caffè – dice nonna Elisa – mangiare fritto tutti i giorni. Riguardo l’amore, consiglio di mantenersi illibate prima del matrimonio e poi dedicarsi completamente a marito e famiglia. Per vivere bene è importante sorridere, cantare e avere sempre rispetto”.