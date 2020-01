Gualdo Cattaneo, il sindaco apre la porta a Jennifer Lopez: “Vieni a vivere in Umbria”

GUALDO CATTANEO – Il sindaco di Gualdo Cattaneo punta in alto o meglio punta a una star del cinema americano e mondiale. “Buonasera Jennifer Lopez. Sono Enrico Valentini, primo cittadino del Comune di Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia. Per ovvie ragioni legate alla distanza, ‘scelte lavorative e di vita differenti’ non ci conosciamo direttamente anche se, da qualche parte, credo di averti visto nonostante fatichi a ricordare il dove”. Inizia così la spiritosa lettera pubblicata su Facebook che fa seguito a una intervista a Vanity Fair in cui la popstar statunitense ha detto che la felicità per lei “sarebbe andare a vivere in un paesino in Italia e mangiare pane, ipotizzando la possibilità di dire addio a Hollywood».