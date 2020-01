Gualado Tadino, si aggiravano tra le auto in sosta con una punta di trapano: denunciati

GUALDO TADINO – Sono stati individuati mentre si aggiravano tra le auto parcheggiate vicino alla pista ciclabile e nella loro macchina hanno trovato una punta da trapano. Per questo motivo i carabinieri di Gualdo Tadino hanno denunciato un ventiduenne e un trentaduenne, domiciliati a Perugia, per possesso ingiustificato di strumenti da scasso. I due sono stati fermati in via Verdi dopo che i militari li avevano notati compiere una serie di movimenti sospetti: uno dei due, infatti, era rimasto a bordo dell’auto, una Fiat Punto, mentre l’altro “controllava” le auto in sosta.

Domande Alle domande dei militari i due, entrambi di nazionalità rumena, hanno manifestato nervosismo, spiegando sommariamente di essere in attesa di un conoscente. A loro carico è scattata comunque la perquisizione personale e dell’auto. All’interno di uno zaino è spuntata la punta piatta di un trapano per forare il legno, generalmente utilizzata per forzare le portiere delle macchine. Da accertamenti è emerso che entrambi avevano già precedenti specifici per furto e per questo a loro carico è scattata la denuncia, oltreché richiesta la misura del divieto di ritorno nel comune di Gualdo Tadino.