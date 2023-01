GUALDO CATTANEO – Ha sfondato il vetro di un’auto in sosta davanti alla scuola di Gualdo Cattaneo ed è scappato con la borsa della proprietaria. Per questo un uomo di 48 anni è stato denunciato per ricettazione dalle autorità dopo che è stato fermato a bordo di un’auto bianca con cui era visto fuggire dal luogo del furto. L’uomo è stato fermato dalle autorità e trovato in possesso di un bracciale della donna che ha subito il danneggiamento e il furto. Da qui la denuncia per ricettazione.