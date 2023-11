Grifo verso la Carrarese, Baldini: “Necessario accelerare”

PERUGIA – L’amarezza dopo il pareggio di Pineto è stata tanta ma ora è arrivato il momento del riscatto per il Grifo, impegnato domani nella sfida casalinga con la Carrarese (ore 18.30 al Curi).

«C’è rammarico – ha affermato mister Baldini il giorno che precede la gara coi toscani – perché pensavamo di condurla in porto. Non siamo stati bellissimi e l’ho seguita malissimo. Il gol è arrivato dopo dieci minuti in cui non abbiamo giocato a calcio. Ci siamo snaturati, non è quello che facciamo in allenamento. Anche al 90’ non dobbiamo cambiare modo di lavorare».

Sette giorni di impegno intenso in vista di una sfida tutt’altro che facile con il bomber biancorosso che non sarà tra i convocati: «Non abbiamo avuto Vazquez perché si è fatto male a Pineto – ha detto Baldini – Per il resto i ragazzi hanno lavorato molto e si sono concentrati molto sulla partita di domani. E’ stata veramente una buona settimana di lavoro».

Cambio di passo necessario

Secondo il mister è arrivato il momento di cambiare passo: «Il primo che vuole alzare le aspettative sono io – ha dichiarato – Abbiamo iniziato questo campionato fra mille problemi, abbattendo il monte ingaggi per iscriverci al campionato e con il mercato bloccato. Avevamo Santoro e Kouan in uscita e poi sono rimasti, per questo abbiamo dovuto rimodificare la squadra. Dopo due mesi e mezzo è la normalità che il Cesena abbia otto punti di vantaggio. C’è tanto tempo ancora e dovremo accelerare per ottenere gli 81 punti che ha conquistato la Reggiana anno scorso per vincere il campionato».

Grandi sono le aspettative su Matos: «Proviene da un’operazione alla schiena dalla quale ci vogliono sei o sette mesi per riprendersi – ha sottolineato Baldini – Ho trovato un professionista che non ha mai sbagliato un allenamento. Domani sarà della partita e giocherà titolare. Ha ancora margini di crescita importanti».

Più aggressivi

Contro i gialloblù serviranno intensità e aggressività: «La maggior parte dei miei amici sono di Carrara, la mia ex moglie è di lì – ha aggiunto il mister – Non li ho mai affrontati nella mia carriera. E’ la prima volta che gioco contro Dal Canto, col quale ho vinto tanto con le giovanili della Juve. La Carrarese anno scorso è arrivata quarta. Hanno la stessa società e il medesimo allenatore. Hanno cambiato pochissimo. Sono costruiti per fare bene. Dobbiamo quindi essere bravi a compattarci e a essere aggressivi. Mi aspetto una partita importante».