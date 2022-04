Grifo verso il Crotone, Alvini: “Lanciamo lo sprint per i playoff

PERUGIA – Dopo due settimane di stop a causa degli impegni della Nazionale il Grifo domenica torna in campo in casa del Crotone. A 48 ore dal match coi calabresi (domenica ore 15.30 allo Scida) a parlare è stato il mister biancorosso Massimiliano Alvini.

“Iniziano le sette partite finali che determineranno la classifica e i verdetti finali – ha detto Alvini – Questa pausa è servita per recuperare e per iniziare uno sprint finale che può essere significativo. Fermo restando che le 31 partite disputate hanno segnato un cammino positivo con più luci che ombre. Noi vogliamo ripartire bene, anche se abbiamo di fronte una partita complicata”.

Avversari

“Ammiro il Crotone per quello che ha fatto negli ultimi anni – ha proseguito – anche se ora sono in difficoltà. Per me hanno valori importantissimi, ma a volte le dinamiche delle partite porta a risultati che non esprimono la verità. Di fronte abbiamo un organico di tutto rispetto, ma poi ci interessa solo quello che vogliamo fare noi”.

Rosa

“A Crotone – ha aggiunto – porteremo tutta la rosa, anche se alcuni giocatori non sono al 100 %, vedi Curado, Rosi, Murgia e Ferrarini. Sono molto contento di De Luca, sia come giocatore che come uomo. E’ stata un’annata di grandi sacrifici per lui”.

Per quanto riguarda l’avvenire il mister ha detto: “Parlo tutti i giorni con la società, le idee sono chiarissime su quello che vogliamo fare. C’è piena sintonia. Però sia io che la società vogliamo fare il massimo in questo momento. Vogliamo provare a entrare dentro i play-off e fare uno scherzetto a qualcuna delle grandi. Ma senza alcuna ossessione”.