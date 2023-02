Grifo verso il Brescia, Castori chiama i tifosi: “Ci serve tutto il vostro calore”

PERUGIA – Gli impegni per il Grifo tornano domani quando al “Curi” alle 14 arriverà il Brescia. La formazione di mister Castori, torna sul terreno di gioco casalingo forte dell’ottima prestazione di sabato scorso in casa del Bari. Una sfida che rappresenta un momento verità per i biancorossi, che vanno a cerca di conferme e di punti pesanti per uscire dalla zona retrocessione. Una sfida non certo semplice, vista e considerata la caratura dell’avversario, ma le speranze ci sono così come la forza di volontà per non deludere città e tifoseria, chiamata a dare il proprio contributo direttamente dal mister.

Spartiacque

“La gara contro il Brescia è uno spartiacque – ha detto mister Castori incontrando la stampa alla vigilia del match con le rondinelle – Mi appello ai tifosi, serve il loro calore. Affrontiamo una squadra di alto livello. Il modo migliore per replicare la prestazione di Bari è dimenticare quella partita. Il Brescia non è inferiore al Bari”.

Presto per i bilanci

“Dovremo fare il nostro gioco, andando a prendere alto l’avversario – ha proseguito il mister – Poi la cosa più importante è fare risultato. I bilanci si faranno a maggio, concentriamoci su questa partita e pensiamo al presente. Matos sta meglio e avrà più spazio, ma perdiamo Olivieri che si è infortunato”.

Mercato

“Abbiamo ringiovanito la rosa – ha aggiunto Castori – Capezzi è in forma, ma è da verificare il ritmo gara. Ekong è un attaccante che cerca la profondità e il nostro modo di giocare può mettere in risalto le sue qualità. Cancellieri è un investimento che la società deve fare. E’ un mancino naturale”.

Arbitro

Sarà il signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2 a dirigere l’incontro di domani. A coadiuvarlo gli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Marco D’Ascanio di Ancona. Quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli. Al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Francesco Meraviglia di Pistoia. Sei i precedenti con lui (4 vittorie, 2 sconfitte). Quest’anno Valeri ha registrato quattro gare in Serie A e tre in Serie B.