Grifo, tutto in 90′: col Benevento la vittoria può anche non bastare

PERUGIA- Tutto in 90′ per il Perugia che ha una sola chance per evitare la retrocessione diretta: vincere domani sera alle 20.30 al Curi contro il Benevento già retrocesso e sperare che il Brescia, tre punti sopra, perda a Palermo. In caso di arrivo a pari punti infatti, il Grifo sarebbe salvo per gli scontri diretti.

Qualunque altro incrocio, anche con una vittoria biancorossa, farebbe retrocedere il Perugia. Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico biancorosso Fabrizio Castori. C’è Francesco Lisi ma la sua presenza in campo dal primo minuto rimane in duSono 23 i giocatori convocati dal tecnico biancorosso Fabrizio Castori. C’è Francesco Lisi ma la sua presenza in campo dal primo minuto rimane in dubbio.bbio. Out lo squalificato Casasola e gli infortunati Furlan, Rosi e Struna. Castori porta con sé anche i baby Ajradinoski e Baldi.

PORTIERI: 1 Gori, 22 Ajradinoski, 81 Abibi

DIFENSORI: 3 Cancellieri, 5 Angella, 6 Vulikic, 17 Paz, 21 Curado, 23 Lisi, 49 Baldi, 97 Sgarbi

CENTROCAMPISTI: 4 Iannoni, 7 Vulic, 13 Luperini, 16 Bartolomei, 25 Santoro, 28 Kouan, 82 Capezzi

ATTACCANTI: 10 Matos, 11 Olivieri, 14 Ekong, 18 Di Carmine, 20 Di Serio