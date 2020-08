Grifo, torna Comotto: è il nuovo direttore generale. Per il ds corsa a due Giannitti-Rubino

PERUGIA – Gianluca Comotto è il nuovo direttore generale del Perugia. L’ufficialità è arrivata dalla società biancorossa che sul proprio sito ha postato la notizia salutando l’arrivo del dg con un caloroso “Bentornato Gianluca”.

Fino a giugno del prossimo anno Comotto ha firmato un contratto che lo lega al Perugia fino al 30 giugno 2021, con rinnovo automatico per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie B.

Nuovo ds Il Grifo è anche al lavoro per trovare il sostituto di Pizzimenti, che ha rescisso nella giornata di ieri. Nella mattinata odierna è giunto a Pian di Massiano Marco Giannitti, ex direttore sportivo del Frosinone, per incontrare il presidente Santopadre. L’incontro è ancora in corso. Ma ci sarà anche quello con l’altro ex, Raffaele Rubino.

Allenatore. Intanto, Fabio Caserta è sempre più vicino alla panchina del Grifo.Al portale ‘pianetaserieb‘ ha ammesso: ‘Perugia? Tutto vero. Vedremo come andrà a finire’.Spunta però anche il nome di Roberto Stellone quale candidato per la panchina del Perugia. Stellone, reduce da un esonero controverso ad Ascoli (fu allontanato ‘per risparmiare’ e la squadra nel dopo Covid fu affidata ad Abascal, poi esonerato a sua volta), che però è ancora legato da contratto alla società marchigiana con cui è in atto un contenzioso

Rimborsi abbonamenti La società inoltre informa gli abbonati che è possibile richiedere il rimborso per le case casalinghe disputate a porte chiuse a causa dell’emergenza Covid-19. Le richieste di emissione dei voucher potranno essere effettuate in un periodo di tempo limitato e precisamente a partire dalle ore 16.00 del giorno mercoledì 26 agosto fino alle ore 23.30 di sabato 26 settembre, esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma Ticketone raggiungibile a questo link.