Grifo, Sounas e Cancellotti. “Per noi qui è una grande occasione”

PERUGIA – Giornata di presentazioni in casa Grifo, con Il greco Dimitrios Sounas e l’eugubino Tommaso Cancellotti

Tommaso Cancellotti “Da umbro è motivo di grande orgoglio indossare la maglia del Perugia. Sin da piccolo, quando ci giocavo contro nei settori giovanili, speravo di vestirla. Raggiungere risultati come quello di Arezzo possono portare entusiasmo e aiutare a lavorare nel miglior modo possibile. Ho giocato con Caserta e poi l’ho già avuto anche da allenatore. Il fatto di ritrovare il mister anche a Perugia è stato un fatto determinante”.

Dimitrios Sounas “Perugia è una grande occasione per fare un campionato importante – ha detto il greco Sounas – Bisogna lavorare duro per riportare questa squadra dove merita. Ho trovato un gruppo che ha tanta voglia di fare bene e riportare entusiasmo. Non conoscevo nessuno dei miei nuovi compagni, ma già dal primo giorno mi sento come se fossi in una famiglia. Vincere un campionato di C non è facile, la nostra forza deve essere il gruppo ragionando gara per gara. Il calcio non è solo qualità, quando c’è bisogno do anche quantità”.