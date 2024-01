Grifo, si riparte con la Lucchese, Formisano: “Sylla è pronto per giocare”

PERUGIA – Dare il massimo per tornare a sognare. Il Grifo si prepara alla prima giornata del girone di ritorno, in programma domenica 7 gennaio alle 16.15 allo stadio Curi contro la Lucchese. Bomber Sylla, arrivato a Pian di Massiano nella giornata di venerdì, sarà subito schierato in campo da mister Formisano: «In questi giorni abbiamo lavorato alla grande – ha detto l’allenatore biancorosso nel corso della conferenza alla vigilia del match – L’innesto di Sylla ha dato una scintilla allo spogliatoio. È un ragazzo di valore, che ha voglia di emergere. Ci potrà dare una grande mano. E’ già pronto e non si è mai fermato. Poche ore sono bastate per inserirlo».

Occhio agli avversari, mette in guardia Formisano, perché «sono un’ottima squadra che è allenata da un bravo allenatore. Con la Primavera ci siamo già affrontati. Il nostro obiettivo è affrontare noi stessi e superare i nostri limiti. Solo così possiamo fare una grande prestazione».

Torrasi e Adamonis

Queste invece le parole del mister su Adamonis e Torrasi: «Non mi piace parlare di singoli. E’ il collettivo a fare la differenza. Torrasi merita di avere l’opportunità di dimostrare il suo valore. Ai tempi del Pordenone è stato uno dei migliori centrocampisti. Adamonis non era al meglio con il Cesena; adesso è pronto per tornare a giocare».

I recenti passi falsi sembrano ormai alle spalle e c’è tanta voglia di rivalsa, soprattutto in chiave post season: «Non è sempre un male arrivare di rincorsa perché si giungere ai playoff con più entusiasmo. Tutto è possibile nel calcio. E’ uno sport fatto di casualità, coincidenze e punti fermi. Noi ci crediamo. Dobbiamo essere però concentrati sul presente e non su quello che succederà fra tre mesi. Se i ragazzi danno il 300 per cento come hanno fatto questa settimana, le prestazioni arriveranno».