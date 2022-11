Grifo, sfida alla capolista Frosinone dell’ex Grosso. Castori: “Nessuna gara è impossibile”

PERUGIA – Tutto pronto allo “Stirpe” per il big match tra i padroni di casa del Frosinone e il Perugia di mister Fabrizio Castori. Il fischio d’inizio della sfida tra ciociari capolista e grifoni è fissato per le 16.15 di domani (sabato 5 novembre) e i biancorossi sono pronti a dare battaglia con l’intento di dimenticare lo scivolone casalingo col Cittadella e per recuperare punti preziosi in chiave salvezza.

Nessuna partita impossibile

“La Serie B insegna che nessuna partita è impossibile – ha affermato l’allenatore del Perugia – Andremo un giorno prima a Frosinone per lavorare meglio e stare più insieme. Vogliamo invertire la rotta, conta molta la volontà. Ce la faremo. Mi aspetto personalità e capacità di reazione, soprattutto se dovessimo subire un gol, che può capitare. Ci vuole tempo per rimettere le cose a posto, ma il tempo è tiranno e ora siamo in ritardo. Eppure il bello di questa categoria è che ti dà sempre la possibilità di ribaltare la situazione”.

Struna “Può ricoprire tutti i ruoli della difesa a tre e può fare anche il terzino – ha detto il mister parlando del nuovo arrivo di Aljaz Struna – Ci può dare un grossa mano. Il suo inserimento sarà graduale, acquisirà la condizione ideale giocando. Su Angella e Rosi valuteremo nei prossimi giorni”.

Nuovo ds

Sull’arrivo del nuovo direttore sportivo Castagnini, Castori ha usato parole di elogio: “E’ la figura che ci voleva, sono contento del suo arrivo. Due anni fa mi ha cercato per portarmi a Palermo, ma poi andai a Salerno”.