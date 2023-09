Grifo, sfida al Pescara di Zeman… e al fantasma dell’ultima volta al Curi

PERUGIA – Il Grifo torna in campo per la seconda di campionato. Domani sera alle 20.45 al Curi i biancorossi di Baldini sfidano il Pescara di Zeman. Così il tecnico in conferenza stampa.

“E’ stata costruita una squadra che ha voglia di correre, lottare partita per partita per vedere dove può arrivare. Non esiste mai un allenatore soddisfatto alla chiusura del mercato, ma si sono presi giocatori utili al nostro modo di vedere il calcio. Magari non di nome e di prestigio, tranne Ricci che è voluto venire qui a tutti i costi, gli altri hanno voglia di correre e di lottare. Si è abbassata l’età media della squadra, cosa importante, era un obiettivo della società. Vazquez? Avevamo bisogno di una punta. Non ha fatto tanti gol anche perché dà disponibilità incredibile in fase di non possesso palla, cercherò di avvicinarlo di più alla porta”

Sul Pescara

“Zeman per me rimane un maestro ho preso da lui tantissimi spunti. Ho scritto un quaderno quando lo avevo allenatore che ogni tanto vado a riprendere. Vediamo domani chi ha più ritmo, loro davanti sono veloci ma non penso che noi siamo meno rapidi di loro. Sarà una partita aperta a qualsiasi risultato, non ci snatureremo. Non faremo barricate, dovremo essere aggressivi, perchè se gli lasci spazio sono pericolosi perché sono bravi a verticalizzare. Tutti sappiamo bene che l’ultima volta che il Pescara ha giocato qui ci ha spedito in C…”