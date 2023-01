Grifo, rinforzo in attacco: arriva lo svedese Ekong. Preso anche Cancellieri

PERUGIA – Altro nuovo arrivo per il Grifo. Il giorno dopo l’approdo in casa Perugia di Leonardo Capezzi, la società biancorossa ha annunciato oggi di aver raggiunto l’accordo con l’Empoli per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, di Emmanuel Ekong. L’attaccante svedese, classe 2002, ha compiuto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Empoli dove ha contribuito alla vittoria del Campionato Primavera 2020/2021.

Nel 2019 ha debuttato con la Svezia Under 18 per poi passare all’Under 20.

Una giornata a Dell’Orco Il Giudice sportivo, in merito alla gara di Campionato Serie B Bari-Perugia, ha inflitto un turno di squalifica a Cristian Dell’Orco “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (già diffidato)”. Pertanto il giocatore salterà la prossima partita di campionato in programma sabato 4 febbraio contro il Brescia.

Preso anche a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Damiano Cancellieri, dal Monterosi Tuscia.

Il terzino, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili del Cagliari per poi trasferirsi al Torino e dal 2020/2021 al Monterosi Tuscia dove ha collezionato fino ad oggi 74 presenze e 6 reti.