Grifo, rinforzo a centrocampo: dalla Salernitana ecco Capezzi

PERUGIA – E’ ufficiale l’arrivo di Leonardo Capezzi in biancorosso. Nel pomeriggio del 30 gennaio il Perugia ha comunicato l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del centrocampista dalla Salernitana. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con diritto di opzione fino al 30 giugno 2025.

Classe 1995, ha vestito le maglie di Fiorentina (con la quale ha esordito in Europa League), Varese, Crotone, Sampdoria, Empoli, Albacete e Salernitana. Con Crotone e Salernitana ha ottenuto due promozioni in Serie A. In tutto 174 presenze e 5 reti.

Ha giocato in varie nazionali giovanili azzurre, a partire dall’Under 16. Nel 2015 prende parte con l’Under 20, sotto la guida di Evani, al Torneo Quattro Nazioni. Esordisce con la Nazionale Under 21 il 2 giugno 2016, nella partita amichevole persa 1-0 contro la Francia.