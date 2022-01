Grifo, rescinde il centrocampista francese Vanbaleghem

PERUGIA – E’ arrivato il giorno della separazione tra il Perugia e Valentin Vanbaleghem. Oggi pomeriggio è arrivata direttamente dalla società biancorossa la notizia della rescissione del contratto del centrocampista francese. Carriera Vanbaleghem ha disputato una stagione e mezzo con la maglia del Perugia. Arrivato nell’estate nel 2020, il mediano transalpino ha contribuito alla vittoria del campionato nel girone B di Serie C disputando 27 partite. Nella stagione cadetta in corso ha indossato in 14 occasioni la maglia del Grifo. Ndoj sempre più vicino La partenza di Vanbaleghem apre le porte, come già scritto nei giorni scorsi, all’arrivo a Pian di Massiano dal Brescia di Emanuele Ndoj, già presente nelle mire della dirigenza perugina per il mercato di inverno. Oltre Vanbaleghem hanno già salutato il Perugia Sounas, Bianchimano e Murano.