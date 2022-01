Grifo rampante a Monza, ma non basta: raggiunto sul pari nel recupero

MONZA-PERUGIA 2-2 (1-0)

MONZA (3-5-2): Di Gregorio, Donati (20′ st Bettella), Caldirola, Barberis, Valoti (38′ st Ciurria), Pereira (38′ st Sampirisi), Ramirez (8′ st Colpani), Carlos, Marrone, Mota Carvalho, Molina (20′ st Favilli). A disp.: Sommariva, Gytkjaer, Barillà, Siatounis, Antov, Paletta, Vignato. All.: Stroppa

PERUGIA (3-5-2): Chichizola, Angella (11′ st Curado), Segre, Burrai (31′ st Vanbaleghem), De Luca (38′ st Rosi), Dell’Orco, Santoro (11′ st Matos), Kouan, Ferrarini (31′ st Falzerano), Sgarbi, Lisi. A disp.: Megyeri, Righetti, Gyabuaa, Carretta, Murano, Ghion, Zanandrea. All.: Alvini

ARBITRO: Abbattista di Molfetta (assistenti: Carbone- Giorgio Peretti IV Ufficiale: Maranesi di Ciampino)

VAR: Ivano Pezzuto di Lecce AVAR : Domenico Rocca di Catanzaro

RETI: 45′ pt (rig.) Valoti, 19′ st (rig.) De Luca, 30′ st Kouan, 50′ st Ciurria

NOTE: giornata soleggiata ma fredda. Presenti 2493 spettatori. Ammoniti Santoro, Angella, Burrai

MONZA – Un grande Grifo viene beffato all’ultimo secondo dal Monza. La squadra di Alvini, dopo un match combattuto alla grande, deve accontentasi di un solo punto a seguito del 2-2 finale. I biancorossi umbri partono in svantaggio a causa della realizzazione su rigore di Valoti. Sempre dal dischetto a pareggiare è De Luca. Quindi Kouan porta in vantaggio i grifoni a un quarto d’ora dalla fine. Quando mancano una manciata di secondi al triplice fischio ecco Ciurria che mette a segno il gol del 2-2.

Primo tempo

Al 2′ Ferrarini pennella da destra e Di Gregorio para senza problemi. Al 7′ Chichizola para un tentativo da destra di Barberis. All’11 Lisi fa partire un cross, De Luca incorna e l’estramo brianzolo cattura. Al 22′ grande occasione per il Grifo con Kouan con un tiro diagonale che finisce fuori di poco. Al 24′ ancora l’ivoriano si mette in mostra fraseggiando con De Luca, ma Marrone non si lascia ipnotizzare e salva la palla in angolo. Al 27′ i padroni di casa reclamano un rigore per una trattenuta in area di Ferrarini ai danni di Valoti: l’arbitro Abbattista lascia giocare. Al 29′ Santoro tenta la botta in porta dal limite con Di Gregorio pronto a catturare la sfera. Al 30′ un tiro di Kouan sibila a pochi millimetri sopra la traversa lombarda. Al 39′ è Valoti a tentare la via del gol ma la traiettore del suo tiro non è delle migliori e il pallone si spegna sul fondo senza dare problemi a Chichizola. Al 42′ Angella atterra Mota in area di rigore. Dopo un consulto della Var, il direttore di gara assegna il tiro dagli undici metri per la formazione brianzola. Il tiro dal dischetto di Valoti lascia senza appello il portiere perugino ed è 1-0 Monza. Dopo 4′ di recupero si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

Si torna a combattere sul campo e il Grifo parte all’arrembaggio- Al 47′ Segre fa irruzione in area e tira in porta trovando l’opposizione di Di Gregorio che salva in corner. Al 50′ un tentativo di Burrai finisce sul fondo. Al 57′ la difesa monzese mura un tiro di De Luca. Al 60′ Matos cade in area. Prima il direttore di gara lo ammonisce per simulazione, poi dopo il consulto della Var viene assegnato un rigore per gli umbri. De Luca è preciso al tiro e firma il gol dell’1-1. Al 69′ acrobazia di Dany Mota davanti a Chichizola con la sfera che fortunatamente va out. Al 75′ si ribalta la situazione. Kouan passa a Matos che contraccambia il favore: l’ivoriano a distanza ravvicinata tira ed espugna la porta del Monza siglando l’1-2. All’88’ Chichizola salva il risultato catturando un colpo di testa di Favilli. Al 90′ si immola Sgarbi che neutralizza un tentati di Dany Mota. Quando tutto sembra fatto arriva la zampata decisiva di Ciurria che al 96′ segna il 2-2 definitivo.