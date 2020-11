Grifo pronto per la trasferta in casa Samb: “Navighiamo a vista, più forti delle difficoltà”

PERUGIA– Grifo pronto alla trasferta del Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. In campo domani alle 17.30, con una squadra decimata oltrechè dagli infortuni anche dal Covid.

Il tecnico Caserta sottolinea: “Abbiamo qualche assenza di troppo, ma anche nelle difficoltà dobbiamo prepararla nei migliori dei modi. Dopo la rifinitura vedrò chi abbiamo recuperato, anche se gli infortunati non si sono praticamente mai allenati con la squadra. Però abbiamo molti giocatori forti, anche se con caratteristiche diverse”.

Tornando poi sul match col Modena, spiega: “Siamo stati molto bravi a chiuderci, ma bisogna crescere nella concretezza perché abbiamo avuto delle occasioni per chiudere la partita. Il Perugia deve sempre essere propositivo”. Caserta prosegue: “Con il Covid bisogna navigare a vista giorno dopo giorno ed è complicato fare una tabella di programmazione”. Perdonato Falzerano: “Per me è un capitolo chiuso. Il giocatore ha pagato con la non convocazione ed in settimana si è allenato bene come il resto della squadra. L’importante è capire gli errori”, dice.

Le ultime. Burrai farà parte con ogni probabilità del gruppo dei convocati sicuramente per la Samb, mentre Kouan e Negro potrebbero a loro volta essere in panchina mercoledì contro il Padova. Caserta deve fare a meno per queste partite di Angella, Minesso, Elia e Crialese e perderà Dragomir sicuramente per la trasferta di Carpi, forse anche per il Padova a causa della chiamata nell’Under 21 rumena.