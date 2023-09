Grifo pronto per la Spal, Baldini recupera Kouan ma perde Cudrig

PERUGIA – Il Grifo arriva a Ferrara per affrontare la Spal. Una novità sopra tutte: torna tra in convocati Kouan. A comunicarlo è stato mister Francesco Baldini nella conferenza stampa pre gara (si scende in campo venerdì sera alle 20.45) che vedrà i biancorossi affrontare la formazione estense guidata di Mimmo Di Carlo.

“Non è convocato Paz – ha reso noto l’allenatore del Perugia – perché ha avuto un forte impatto sul ginocchio. Cudrig si è fermato per una cicatrice vecchia al flessore che si è infiammata. Senza polemiche non ci sarà Santoro, ieri ha preso una botta in allenamento e stamattina faceva fatica a camminare. Furlan sta curando la caviglia. Kouan è convocato. Tutti gli altri sono abili e arruolati”.

Mantenere la condizione

Bene le prime due gare e la condizione deve essere tenuta anche contro i ferraresi: “Voglio vedere sempre dalla squadra lo spirito che ha messo fin qui in campo. La Spal è la squadra più attrezzata per quanto riguarda i singoli. Ha un allenatore molto bravo e con grande esperienza. Sono i candidati numero uno alla vittoria del campionato. Se riproporremo quello che abbiamo fatto nelle prime due gare, sicuramente verrà fuori una bella partita. La Spal è meno spregiudicata del Pescara. Vive di individualità e ha giocatori che possono decidere in ogni momento la partita”.

Compattezza prima di tutto

La compattezza prima di tutto: “Non voglio rivedere perdite di equilibrio nei momenti di difficoltà. In quei frangenti dobbiamo rimanere compatti e uniti senza concedere ripartenze. Dobbiamo restare equilibrati”. Lavorare al massimo per meritarsi la maglia: “Ragiono sempre partita per partita. I ragazzi però devono sapere. Nel calcio di oggi non si può più parlare di titolari o di non titolari. In queste partite utilizzerò e farò girare tutti perché ho massima fiducia nel gruppo. I giocatori devono farsi trovare pronti”.