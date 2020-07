Grifo pronto per il Pordenone, Cosmi: “Servono continuità e gol” (VIDEO)

PERUGIA – Il Perugia in campo domani alle 21 al Curi col Pordenone, dopo la sconfitta di Cittadella. Cosmi recupera Carraro e Dragomir, ma perde Angella. Rosi, uscito per crampi al tombolato, non dovrebbe mancare all’appello. Tutto si deciderà al termine della rifinitura di domani.

Continuità cercasi. “A questo punto del campionato ogni squadra ha pregi e difetti ben definiti. Se solo il Livorno ha fatto meno gol di noi questo problema, che non è solo relativo agli attaccanti ma a tutti, è evidente e l’ho detto anche ai ragazzi. Anche le gare che abbiamo vinto per un gol di scarto erano partite da chiudere o da stravincere. Poi gli altri vincono con qualche prodezza e a noi non riesce mai anche se le occasioni sono le stesse che hanno gli altri. Abbiamo 7 partite per invertire questo trend”, dice il tecnico.

Sul Pordenone: “Loro hanno anche qualità, più del Cittadella, e sanno giocare anche a calcio. Esprimere aggressività completa a questo punto della stagione è impossibile. Anche in serie A si vince con i cambi e con la gestione dei giocatori importanti. Ci aspettiamo di soffrire, ma abbiamo tutte le possibilità di dimenticare l’ultima partita, che mi ha innervosito soprattutto per essere tornati a casa senza punti”.

Nel video del Perugia la conferenza stampa completa del tecnico