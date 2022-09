Grifo pronto per il Brescia, Castori: “Soddisfatto del mercato, abbiamo diversi assenti”

PERUGIA – Il Perugia in campo domani alle 14 al Rigamonti di Brescia contro le Rondinelle. Così Fabrizio Castori in conferenza stampa

“Sono soddisfatto del mercato e dei giocatori che sono arrivati per integrare e rinforzare l’organico. Di Carmine l’ho visto bene, gli manca solo un po’ di minutaggio che si acquisisce solo giocando. Lui ha voluto fortemente tornare a Perugia e sono contento, perché le motivazioni contano. Meglio l’abbondanza che la carestia. Domani ad esempio ci mancherà Strizzolo per un affaticamento muscolare e Matos ancora non è al top della condizione. In altre zone del campo ci si arrangia, davanti è più difficile farlo quando mancano giocatori”. Rientra Iannoni ma ci mancheranno anche Dell’Orco e Lisi (oltre allo squalificato Sgarbi, ndr), una squadra competitiva comunque la manderemo in campo. Beghetto subito titolare a sinistra? Penso che ce la faccia, ma aspettiamo domani”.