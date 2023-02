Grifo pronto alla sfida di Pisa, Castori: “Niente bilanci, né euforia post derby”

PERUGIA – Passata l’euforia del derby per il Perugia arriva un nuovo avversario difficile. Domani sera (ore 20.30) i biancorossi di mister Fabrizio Castori scenderanno in campo contro il Pisa. Quella che attende il Grifo non è di certo un passeggiata e ben lo sa l’allenatore degli umbri che ai suoi ha ordinato di mettere da parte subito il successo contro la Ternana per essere pronti e battaglieri nella sfida dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

Nessun bilancio

“Non faccio ancora bilanci – ha detto mister Castori – il cammino non si è chiuso. Abbiamo preso una strada che ci ha portato ad essere in ripresa ma non possiamo abbandonarci a tirare le conclusioni. Dobbiamo perseverare e insistere lungo questo cammino. La squadra è in grande condizione, se stiamo bene e a prescindere dagli assenti. Affrontiamo le partite nella maniera giusta. A questo punto del campionato essere rimaneggiati è normale”

Dopo derby

“Non ci lasciamo prendere né dall’euforia né dai voli pindarici – ha proseguito l’allenatore del Perugia – Il nostro campionato è in corso. Le partite una volta giocate passano nel dimenticatoio, a prescindere dal risultato. Siamo concentrati sul Pisa, una delle squadre più forti di questo campionato. Sarà una partita tosta”.

Avversari

Il Pisa sarà ancora più motivato e carico perché ultimamente non è riuscito a vincere in casa – ha aggiunto il mister – La testa sulla squadra altrui comunque non la metto mai, sono attento a quello che dobbiamo fare noi domani. Conta fare la prestazione che sappiamo di poter fare, con grande rispetto degli avversari”.

Recuperi

“Abbiamo recuperato Struna, Dell’Orco e Curado – ha concluso Castori – Qualcuno esce, qualcuno entra, quando le partite si sommano, i problemi aumentano. Abbiamo l’occasione di buttare nella mischia tanti giovani della Primavera che si allenano con noi da tempo, sarà un’ occasione importante anche per loro. Viviamo alla giornata, dobbiamo essere concentrati solo sulla prossima partita”.