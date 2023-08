Grifo, preso l’esterno Mezzoni. Galoppo d’allenamento col Sansepolcro

PIEVE SANTO STEFANO – Ufficiale l’arrivo in casa Perugia di Francesco Mezzoni, classe 2000 in prestito dal Napoli. Mezzoni è un esterno destro classe 2000 che nonostante la giovane età ha già collezionato ben 99 presenze in Serie C con le maglie di Carrarese, Feralpi Salò, Pro Vercelli, Pontedera, Pistoiese ed Ancona

Intanto la squadra di Baldini, dopo il 3-0 col Trestina ed il 5-1 contro l’Atletico BMG disputa un altro test di allenamento contro il Sansepolcro.

PERUGIA: Abibi (19′ st Moro), Cancellieri (19′ st Bozzolan), Iannoni (19′ st Bartolomei), Lickunas (43′ pt Viti), Ebnoutalib (19′ st Lisi), Seghetti (19′ st Matos), Cicioni, Di Serio, Giunti (19′ st Luperini), Kouan (19′ st Santoro), Vulikic (19′ st Angella). All. F. Baldini

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO (1° tempo): Guerri, Mariucci, Pauselli, D’Angelo, Sekulic Pedrelli, Brizzi, Locchi, Pasquali, Ferri Marini, Mariotti.

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO (2° tempo): Guerri, Mariucci, Del Siena, Carnicelli, Gia. Gorini, El Mohtarim, Pedrelli, Piermarini (32′ st D’Antonio), Essoussi, Simeone, Buzzi. A disp.: Chialli (GK), Ligi (GK), Giu. Gorini. All. A. Bricca

ARBITRO: Cristiano Ursini di Pesaro (Matteo Lauri di Gubbio – Gian Marco Cardinali di Perugia)

RETI: 1′ pt Di Serio, 31′ pt Giunti 40′ pt e 18′ st Seghetti, 36′ st Luperini

NOTE: giornata calda. Ammonito Pauselli, mister Baldini e mister Bricca, Gia. Gorini