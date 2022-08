Grifo, poker di colpi in entrata: tornano Beghetto e Di Carmine, ecco Milanese e Bartolomei

PERUGIA- Quaterna di giocatori in entrata. Torna in biancorosso il figlio d’arte Andrea Beghetto. Lo annuncia il Pisa, proprietario del cartellino, che lo ha ceduto in prestito.

Il Perugia ha trovato a Milano l’accordo totale per il terzo ritorno a Perugia del bomber Samuel Di Carmine, sia con il giocatore che con la Cremonese proprietaria del cartellino e alla quale l’attaccante è legato per altri due anni. Per lui 38 gol in biancorosso dal 2016 al 2018.

Dalla Cremonese, a cui andrà Kouan, arrivano anche Tommaso Milanese, play di 20 anni e il centrocampista Paolo Bartolomei. Angori passa all’Empoli in prestito.