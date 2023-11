Grifo, pari amarissimo contro la Carrarese

PERUGIA –Un punto per uno e poca felicità, soprattutto da parte perugina. Il pari però rispecchia quello che è stato il match. I grifoni scendono in campo sottotono, mostrano scarsa organizzazione e alla fine riescono a portare a casa un solo punto. La traversa di Ricci rende tutto più amaro.

Primo tempo

Baldini sceglie Paz e Cancellieri nell’undici titolare. Tiro al volo di Schiavi al 9’ con la sfera che finisce altissima sopra Adamonis. Kouan all’11’ viene messo a terra da Illanes e il carrarino di becca il giallo. Poco dopo l’ivoriano in forza al Grifo riesce a mettere la palla in rete ma la realizzazione viene annullata per posizione irregolare. Al 17’ Iannoni viene ammonito causa gioco scorretto, essendo diffidato salterà il match con l’Olbia. Niente da fare per Capello al 22’. Santoro non inquadra bene la porta e il pallone al 23’ scivola a lato della porta di Bleve. Al 28’ la conclusione di Paz viene deviata in angolo dal portiere ospite. I gialloblù vanno in vantaggio al 36’: crossa Panico, la difesa perugina dorme e per siglare il gol dello 0-1 ne approfitta Capello. Al 45’ il destro di Koaun è troppo forte. Il pareggio arriva al 47’. Traversone da destra di Matos, un avversario devia e il pallone entra in porta: è 1-1. Nel finale giallo per Imperiale al 48’ e si va negli spogliatoi per la pausa.

Secondo tempo

In avvio di ripresa fuori Koaun e dentro Ricci. Capello si invola verso il fortino biancorosso ma vede spengersi sul fondo il tiro. Grande giocata di Ricci al 53’; l’urlo di gioia dei tifosi di casa si smorza in gola dopo che la sfera impatta in pieno contro la traversa. Di poco alta la conclusione di Santoro al 9’. Vulikic al 59’ scaccia via una incursione id Capello. Al 64’ doppio cambio fra le fila dei toscani: escono Della Latta e Palmieri ed entrano Belloni e Zuelli. Il Grifo risponde al 72’ con Bozzolan e Lisi al posto di Cancellieri e Matos. Cross Seghetti va a botta sicura Paz e la difesa della Carrarese spazza via. Altre sostituzioni su entrambi i fronti all’82’: per Dal Canto, Raimo e Simeri subentrano a Zanon e Panico; Baldini risponde con Cudrig al posto di Seghetti. Giallo per Schiavi dopo fallo su Lisi e Cerretelli che dà il cinque a CIcconi allo scadere. Nel recupero non va in porto la grande opportunità di Ricci. Al 95’ tutti sotto la doccia.

Il tabellino

PERUGIA (4-3-1-2): 12 Adamonis, 3 Cancellieri (27′ st 71 Bozzolan), 4 Iannoni, 5 Angella, 6 Vulikic, 7 Paz, 10 Matos (27′ st 23 Lisi), 11 Seghetti (38′ st 21 Cudrig), 16 Bartolomei, 26 Santoro, 28 Kouan (1′ st 20 Ricci). A disp: 22 Furlan (GK), 15 Dell’Orco, 18 Acella, 24 Torrasi, 25 Morichelli, 86 Giunti, 94 Mezzoni. All. Francesco Baldini

CARRARESE (3-5-2): 1 Bleve, 3 Imperiale, 4 Illanes, 5 Della Latta (19′ st 39 Belloni), 8 Palmieri (19′ st 17 Zuelli), 10 Panico (37′ st 27 Simeri), 11 Cicconi (44′ st 6 Cerretelli), 18 Schiavi, 21 Coppolaro, 28 Capello, 72 Zanon (37′ st 23 Raimo). A disp: 12 Tampucci (GK), 22 Mazzini (GK), 20 Opoola, 26 Cartano, 99 Giannetti. All.: Alessandro Dal Canto

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1 (Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Luca Landoni di Milano) IV UFFICIALE: Erminio Cerbasi di Arezzo

RETI: 37′ pt Capello, 47′ pt Matos

NOTE: serata fredda. Presenti 3332 spettatori (di cui 146 ospiti). Ammoniti Illanes, Iannoni, Schiavi