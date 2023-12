Grifo, l’era Formisano inizia con un ko contro il Cesena. Scontri prima del match

PERUGIA(3-4-1-2): 22 Furlan, 6 Vulikic, 7 Paz, 10 Matos (42′ st 32 Lomangino), 15 Dell’Orco (25′ st 96 Viti), 16 Bartolomei (16′ st 21 Cudrig), 20 Ricci (25′ st 73 Polizzi), 25 Morichelli (1′ st 94 Mezzoni), 26 Santoro, 28 Kouan, 71 Bozzolan. A disp: 1 Abibi (GK), 12 Adamonis (GK), 3 Cancellieri, 14 Bezziccheri, 18 Acella, 24 Torrasi, 91 Souare. All.: Alessandro Formisano

CESENA (3-4-2-1): 1 Pisseri, 5 Varone (15′ st 70 Francesconi), 7 Donnarumma, 8 Saber (15′ st 14 Berti), 10 Kargbo (38′ st 11 Ogunseye), 17 Adamo (28′ st 24 Pierozzi), 18 Corazza (15′ st 9 Shpendi), 19 Prestia, 20 De Rose, 28 Silvestri, 73 Pieraccini. A disp.: 34 Veliaj (GK), 61 Siano (GK), 3 Pitti, 4 Chiarello, 6 Bumbu, 13 Coccolo, 25 David, 30 Giovannini All.: Domenico Toscano

ARBITRO: Simone Galipo’ di Firenze (Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Stefano Franco di Padova) IV° UFFICIALE: Roberto Lovison di Padova

RETI: 18′ pt e 39′ pt Saber, 24′ st Berti

NOTE: serata fredda. Presenti 4711 spettatori (di cui 1125 ospiti). Ammoniti Bartolomei, Dell’Orco, Pieraccini, Berti

PERUGIA – Niente da fare il Perugia che cade in maniera fragorosa contro la capolista Cesena nell’ultima del girone di andata. Debutto amarissimo per mister Formisano, subentrato in settimana a Francesco Baldini sulla panchina biancorossa. Nel primo tempo il Perugia sembra essere rimasto negli spogliatoi e gli ospiti vanno in fuga con la doppietta di Hraiech. Nel secondo tempo si vede qualcosa ma la musica non cambia e Berti al 69’ fa calare il sipario sulla partita. Ora la pausa natalizia, con il ritorno sul terreno di gioco il 7 gennaio con la Lucchese. Tempo per svegliarsi c’è.

Primo tempo

La Nord rende omaggio con due striscioni alla memoria di Carlo Giulietti, il super tifoso del Grifo scomparso nella giornata del 22 dicembre a 68 anni. Formisano cambia modulo e punta tutto sulla difesa a tre. Adamonis non ce la fa all’ultimo minuto a causa di una indisposizione e tra i pali va il vice Furlan. Bartolomei al 7’ ferma con troppa foga Kargbo e viene punito col giallo. Al quarto d’ora Corazza manda il pallone contro la traversa biancorossa. Gli ospiti vanno in vantaggio al 18’: dialogo tra Kargbo e Donnarumma, la sfera finisce tra i piedi Hraiech che appoggia e la spedisce dove Furlan nulla può. Su calcio d’angolo in favore dei romagnoli, al 29’ l’estremo perugino è costretto a fare gli straordinari su una incornata di Varone. I bianconeri ingranano la seconda al 39’: Kargbo serve al centro Hraiech che in tutta tranquillità firma il bis. Passano tre minuti di recupero e si va alla pausa.

Secondo tempo

Tra le file biancorosse Mezzoni prende il posto di Morichelli. Reazione dei padroni di casa al 47’ con una debole conclusione di Ricci che si spegne fuori. Di poco a lato un tiro dal limite di Hraiech al 53’. Al 59’ ancora Ricci, che costringe Pisseri a fare gli straordinari. Tre cambi per il Cesena al 61’: escono Corazza, Varone e Hraiech e fanno il loro ingresso in campo Shpendi, Francesconi e Berti. Formisano manda in panchina Bartolomei e manda dentro Cudrig. Proprio Berti al 69’ mette a segno il gol dello 0-3. Un minuto più tardi Dell’Orco dà il cinque a Viti. Pieraccini atterra Bozzolan e finisce tra i cattivi al 73’. Altri rimaneggiamenti al 74’ con Polizzi per Ricci sul fronte Grifo e Pierozzi per Adamo tra i cavallucci. Giallo pure per Berti all’83’ per una irregolarità ai danni di Matos. Nel finale Ogunseye al posto di Kargbo nel Cesena e Lomangino per Matos. Quattro minuti e fine dei giochi.

Scontri prima del via

Alle 16, due ore e mezza prima del calcio di inizio, per motivi ancora da chiarire, un gruppo di tifosi romagnoli ha assaltato un drappello di tifosi biancorossi fermi di fronte ad un noto locale di via Cortonese.I fatti si sono svolti in modo repentino ma, per fortuna, non sono segnalati feriti gravi. Decisivo l’intervento della polizia di Stato che ha però dovuto fare ricorso al lancio dei lacrimogeni per sedare gli animi e disperdere definitivamente i tifosi del Cesena.