Grifo, l’Ascoli vale quasi un derby. Castori: “Lavorare in silenzio per rilanciarsi”

PERUGIA – Una gara che vale come un derby: il Perugia è pronto a sfidare l’Ascoli (al Curi, ore 16.15 domani) e a provare a centrare il primo successo stagionale dopo un inizio di stagione non proprio esaltante. “Dobbiamo mettere a posto un po’ di cose – ha detto l’allenatore del Grifo, Fabrizio Castori – Questa settimana ho chiesto le porte chiuse per lavorare con riservatezza. Anche un mio urlo in allenamento potrebbe essere estrapolato e mal interpretato in questo momento”.

Perseverare

“Io sono uno che persevera – ha aggiunto Castori – vado avanti con le mie convinzioni. Noi cercheremo di fare la partita con spirito di unità, consapevoli di attingere a tutte le nostre risorse. Poi l’avversario è degno di rispetto, ma pensiamo a dare il massimo. Cerco di essere razionale e oggettivo, alla squadra ho detto di non andare dietro agli umori. L’umore cambia in base ai risultati”.

Lavoro

“Io ho bisogno di tempo, lavoro in profondità in una squadra di calcio. Ho il mio credo calcistico e non mi piace improvvisare – ha proseguito il mister – La squadra è come un giocattolo che si costruisce piano piano. Non invento scuse. Io tiro dritto, non sono facilmente influenzabile. Non ho mai rivendicato il mio vissuto e passato, ma, con tutto il rispetto, anno scorso qui non si è vinto il campionato. Si è fatta una buona stagione, ma ora bisogna azzerare tutto e ripartire da zero”.

Esonero

“Non mi spaventa e sono decisioni che non mi riguardano – ha concluso il mister – Voglio sprecare tutte le mie energie per mettere a posto le cose”.