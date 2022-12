Grifo, l’anno si chiude con un sorriso: vittoria di carattere a Benevento

BENEVENTO – Vittoria di carattere per il Grifo che stende 2-0 il Benevento al Vigorito. Un successo pieno e forte, alla fine del quale la squadra di mister Castori mette in cassaforte altri tre punti in chiave salvezza. L’uomo partita è sempre lui, Francesco Lisi, che come con il Venezia sigla la rete che inizia la danze, concluse degnamente da Luperini sul finale di partita. Una vittoria importante per il Perugia, che si vede finalmente scrollato di dosso il momento opaco che sembrava non finire mai.

Primo tempo

Al 5′ ci prova Dell’Orco che va out. Al 7′ è Acampora che vede sfumare le sue ambizioni. Al 12′ Tello va alla conclusione e si trova pronto Gori a catturare. L’estremo perugino concede il bis al 14′ con una parata su La Gumina. Al 26′ i sanniti vanno vicini al vantaggio con un palo preso in pieno da Forte. Al 38′ è Improta a provarci ma riesce solo a vedere la sfera sfilare fuori dal campo. Al 39′ parte al tiro Casasola con Paleari che prende la sfera senza problemi. E’ nei minuti di recupero in cui arriva il vantaggio dei grifoni. Al 46′ è Lisi a piazzare la zampata che sancisce lo 0-1 sfruttando un cross di Casasola. Al 49′ le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

Al 48′ Olivieri vuole il raddoppio biancorosso ma l’azione si conclude con un nulla di fatto. Sul fronte opposto al 52′ Gori blocca un tentativo di La Gumina. Nel corso della ripresa sia mister Castori che mister Cannavaro mettono mano alle panchine per immettere forze fresche. Al 62′ è nuovamente Olivieri a cercare la via del gol: pure in questo caso il pallone finisce fuori. All’83’ arriva la rete dello 0-2: Melchiorri serve alla perfezione Luperini che va a segno sigla il gol che sancisce la vittoria biancorossa.

Il tabellino

BENEVENTO (4-3-1-2): Paleari; Acampora, Masciangelo (46′ Foulon), Tello (59′ Thiam Pape), Glik, Improta (85′ Nwankwo), La Gumina (59′ Farias), Viviani (59′ Karic), Veseli, Forte, Capellini. A disp.: Manfredini, El Kaouakibi, Schiattarella, Ciano, Leverbe, Pastina, Koutsoupias. All. Cannavaro

PERUGIA: Gori; Rosi (46′ Angella), Olivieri (88′ Kouan), Luperini, Dell’Orco, Bartolomei (88′ Iannoni), Di Serio (79′ Melchiorri), Lisi (73′ Paz), Casasola, Santoro, Sgarbi.

A disp.: Furlan, Abibi, Righetti, Vulikic, Strizzolo, Baldi. All: Castori

ARBITRO: Piccinini di Forlì (assistenti: Vivenzi -Cavallina IV ufficiale: Forurneau)

VAR: Pezzuto di Lecce AVAR: Muto

RETI: 46′ pt Lisi, 38′ st Luperini

NOTE: giornata soleggiata e tiepida. Presenti 8932 spettatori di cui 234 ospiti. Ammoniti: Glik, Rosi Viviani, Tello