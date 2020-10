Grifo, in 1000 allo stadio, ma la Nord diserta: “Non ci sono le condizioni”

PERUGIA – Domenica il Perugia sarà impegnato alle 15 al Curi contro la Fermana già sfidata in amichevole. Sarà la prima volta con 1000 tifosi allo stadio dopo il recente DPCM e l’ok della Regione Umbria. Ma la Curva Nord non ci sarà.

In un comunicato si legge: “Nelle prime due partite casalinghe abbiamo tenuto fede all’impegno preso, siamo stati fuori dal Curi a sostenere la squadra, assicurandoci di mantenere il distanziamento e con le dovute precauzioni”. E ancora: “Ad oggi, con l’innalzamento esponenziale dei casi di Covid e a fronte della nuova normativa imposta, riteniamo che non ci siano i presupposti per la nostra presenza e che ciò possa rappresentare solo un rischio inutile. Torneremo quando la situazione ce lo consentirà, come spesso abbiamo sottolineato e ribadito le priorità sono ben altre, noi facciamo consapevolmente l’ennesimo passo indietro. Forza Grifo, Santopadre vattene”