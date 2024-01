Grifo, il primo rinforzo dal mercato di Gennaio è Sylla

PERUGIA – Nella calza della Befana il Perugia trova il bomber tanto atteso. Youssouph Cheikh Sylla è ufficialmente un giocatore del Grifo. La firma dell’ex Pesaro è arrivata nella giornata di venerdì 5 gennaio. A ufficializzarla è stata la società biancorossa con una nota ufficiale. Sylla resterà legato ai grifoni fino al 30 giugno 2026.

La scheda

L’attaccante, alto 196 centimetri, è nato nel 1998 a Mbacké, nel Senegal sud-occidentale. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Parma, ha esordito nel calcio dei grandi con il Piacenza che inizialmente l’ha dato in prestito alla VigorCarpaneto (12 gol in 14 presenze nella Serie D 2017-2018), salvo poi tenerlo in C per due stagioni con 40 presenze e 4 reti. I 19 sigilli nel 2020-2021 col Gozzano, in Interregionale, gli sono valsi la chiamata del Pordenone, con cui due campionati fa ha disputato 14 partite in Serie B. Passato momentaneamente all’Alessandria, in estate è tornato al Pordenone ma si è svincolato vista la rinuncia ad iscriversi al campionato della società. Nella prima parte di stagione alla Vis Pesaro dove ha realizzato 5 reti in 18 partite. Ora, l’inizio dell’avventura in Umbria con la speranza che il gigante senegalese possa contribuire alla riscossa degli uomini di mister Formisano.