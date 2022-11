Grifo, il nuovo ds Castagnini si presenta: “Ci sono le condizioni per risalire”

PERUGIA – Presentazione ufficiale oggi pomeriggio per il nuovo direttore sportivo del Perugia, Renzo Castagnini. Ad accompagnare nella conferenza stampa di presentazione il neo ds del Grifo è stato il patron della società biancorossa, Massimiliano Santopadre.

“La situazione non è facile e va analizzata – ha detto Castagnini – Ho accettato questo matrimonio dopo avere valutato tre elementi rilevanti: la storia di questo club, la stima che ho per mister Castori e perché il Perugia è una buona squadra, ha buoni giocatori e può far bene. Resta il fatto che sinora non hanno reso secondo le possibilità e noi faremo di tutto per cercare di aiutarli a dare il meglio di loro”.

Possibilità di crescita

“Con il presidente – ha raccontato il ds del Grifo – ci siamo sentiti dieci giorni fa mentre ero in Sudamerica e ci siamo incontrati quando sono tornato. Ho trovato un uomo passionale, responsabile ed orgoglioso del suo club, voglioso di fare bene per il Perugia e questo è un elemento che per me è determinante. Credo che ci siano le prerogative di una crescita. Ai giocatori bisogna dire la verità, poi è tutto più facile, per loro sarò disponibile 24 ore su 24, non tornerò nemmeno a casa”.

Il Curi come fortino

“Ogni volta che sono venuto a Perugia da avversario ho sempre preso gli schiaffi. Bisogna che il Curi torni ad essere un fortino come è sempre stato – ha proseguito Castagnini – Qui c’è da fare qualche risultato e poi sono sicuro che tutto andrà al suo posto. Con i giocatori ho parlato questa mattina, avrò modo di farlo più approfonditamente, dobbiamo rimboccarci le maniche e vi dico subito che da oggi le responsabilità sono le mie”.

Santopadre

“Prima di tutto lasciate che saluti e ringrazi il direttore sportivo uscente, Marco Giannitti che ha vinto un campionato e l’anno successivo ha ottenuto i play-off in serie B – ha dichiarato il presidente – Ho scelto il direttore Castagnini perché uomo di grande esperienza che nel calcio viene da esperienze diverse, alcune ai massimi livelli, altre anche nelle categorie inferiori e in situazioni non semplici, con squadre che hanno fatto ottimi campionati costruite cercando e scovando giovani e giocatori sconosciuti. Un elemento per me fondamentale. Ma attenzione a dire che voglio fare le nozze con i fichi secchi. Ha sempre puntato su giovani e sconosciuti, facendo anche tanti anni di serie A e creando la sua storia con questo modo di ragionare”.

Preoccupazione

“Sono preoccupato per questa situzione, solo uno stolto non lo sarebbe – ha aggiunto Santopadre – Sono anche carico. So che da zero a dieci questa squadra ha saputo dare uno e che vogliamo fare di tutto per far salire questo punteggio, un punto per volta fino ad arrivare al top, al 100%. Io ci sono e voglio lottare, dico anche che i giudizi vanno dati all’ultimo. La contestazione potrebbe anche essere accettabile in questa situazione ma dico che dovrebbe avere altri toni, non solo essere diretta a crocifiggere una persona che ci mette anima, cuore e tutto se stesso. Poi è chiaro che errori sono stati commessi è evidente, ma io credo nella salvezza al 100%”