Grifo, il mercato comincia con una cessione: Strizzolo rescinde il prestito

PERUGIA – La prima notizia di mercato biancorossa è un addio. Luca Strizzolo saluta il Perugia. La società del presidente Santopadre nel pomeriggio del 10 gennaio, ha ufficilizzato attraverso un comunicato la risoluzione anticipata con la Cremonese del prestito che legava l’attaccante con la maglia del Grifo. La punta trentenne si accasa così al Modena dove resterà in prestito fino alla fine della stagione in corso. In undici incontri ufficiali giocati con il Perugia, Strizzolo è andato a rete due volte.

Ipotesi Soleri

Per l’attacco i grifoni hanno in mente un innesto non di poco conto. Dal Palermo sarebbe in cima alla lista dei desideri biancorossi Edoardo Soleri. Romano, classe 1997, alto 192 cm, Soleri è da luglio 2022 tornato in forza ai rosanero con i quali è legato fino al 2025. Gli impegni quest’anno con la maglia dei siciliani sono stati 10 in campionato e 2 in Coppa Italia. Non trovando spazio nella rosa della squadra di mister Corini, Soleri potrebbe veramente pensare di cambiare aria per mostrare al meglio le proprie capacità.

Stadio Curi

A seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza il Perugia comunica che a partire dalla gara interna col Palermo il settore “Tribuna Est/Gradinata” rimarrà chiuso fino a nuove disposizioni. Queste le parole del club: “Scusandoci per il disagio arrecato e per venire incontro alle esigenze dei nostri tifosi informiamo quanto segue: tutti gli abbonati al settore “Tribuna Est/Gradinata” potranno usufruire del settore Tribuna Laterale coperta e dovranno presentarsi in biglietteria (muniti di abbonamento) dove gli verrà assegnato il nuovo posto (l’orario di apertura biglietteria verrà comunicato successivamente); il prezzo del biglietto della singola partita per il settore Tribuna Ovest passerà da 30 a 23 euro, il ridotto (Donne/ Under 14/ Over 65/ disabili 75%) sarà di 18 euro”.