Grifo, il debutto di Formisano: “Subito il Cesena, bene: proviamo a vincere”

PERUGIA- Pronto al debutto il nuovo tecnico del Perugia Alessandro Formisano, promosso dalla Primavera, che a 33 anni è il più giovane di tutti i campionati professionistici.

Sabato 23 dicembre allo Stadio “Renato Curi”il Grifo sfida la corazzata Cesena: “Vengo dalla formazione, fatta da tappe conquistate con sacrificio. Quando non vieni da un contesto di spogliatoio fai fatica a trovare una possibilità. Sono stato fortunato in questo. Sono un ragazzo semplice che cerca di mettere in campo le proprie idee. Con il settore giovanile abbiamo fatto qualcosa di importante. Arrivo qui per mettere in pratica le mie conoscenze”, dice il neo tecnico.

“So bene la responsabilità che mi è stata data e il peso della maglia. Perugia è morto di più di quel che riusciamo a vedere. In primis bisogna ricordarsi da dove si è partiti e vale per tutti. Se non si approccia bene è un problema. E’ indispensabile ritrovare la leggerezza e libertà nel giocare. Bene esordire col Cesena.La cosa più bella è confrontarsi con i più forti. Dobbiamo vivere questa partita con coraggio, possiamo rischiare di perdere ma dobbiamo cedere di poterla vincere. I ragazzi hanno voglia di spaccare il mondo”.