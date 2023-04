Grifo fra infortuni e apatia: col Cosenza soffre e va in bianco

PERUGIA – Un pareggio inutile, che in fondo non serve a nessuno, sicuramente non al Grifo. Finisce 0-0 al Curi fra Perugia e Cosenza: i biancorossi agganciano il Brescia al quartultimo posto, ma col vantaggio dello scontro diretto.

Il match

Poca roba nella prima frazione, da una parte e dall’altra: il Cosenza si vede con Delic, su assist di Marras, poco a lato. Matos accusa un problema alla schiena ed esce, al suo posto di serio. Il Perugia non dà segni di vita fino e prima del riposo i Lupi sfiorano il vantaggio: na bella giocata di Marras libera Brescianini in zona pericolosa con Kouan che si immola

Meglio il Grifo della ripresa anche se è sempre il Cosenza a menare le danze per primo col solito Marras il cui mancino è ben parato da Furlan. Nuovo infortunio per il Grifo: fuori Capezzi dentro Iannoni, che appena entrato fa cilecca e solo il palo salva il Grifo sul tiro di Delic. Iannoni al 15′ ci prova con un desto che va alto, poi il Perugia prova a spingere sul gas con Lisi due volte (sulla seconda è bravo Micai). Nel finale, col Cosenza in 10 (rosso a Marras), il Perugia non riesce a far suo il match.

Il tabellino

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Capezzi (7′ st Iannoni), Santoro (27′ st Bartolomei), Cancellieri (7′ s Lisi); Kouan (1′ st Luperini); Matos (34′ pt Di Serio), Di Carmine. A disp. Gori, Abibi, Rosi, Angella, Vulic, Paz, Lisi, Ekong. All. Castori

COSENZA (4-4-2): Micai; Rispoli (25′ st Venturi), Vaisanen, Meroni, Martino; Marras, Voca, Brescianini (25′ st Praszelik), D’Orazio; Delic (25′ st Finotto, 42′ st D’Urso), Nasti (12′ st Zilli). A disp.: Marson, Salihamidzic, Calò, Kornvig, Prestianni, Cortinovis, Agostinelli. All.: Viali

ARBITRO: Marcenaro di Genova (assistenti Bresmes-Di Iorio VAR: La Penna AVAR: Giallatini)

NOTE: Spettatori circa 8.000 di cui 1081 tifosi del Cosenza. Espulso al 40′ st Marras per doppia ammonizione. Ammoniti: Santoro (P), Struna (P), Brescianini (C), Sgarbi (P), Lisi (P). Angoli: 5-2 per il Cosenza. Recupero: 2′ pt – 5′ st