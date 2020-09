Grifo, ecco le maglie per la nuova stagione. Presi Baiocco e Crialese, via Mazzocchi e Di Chiara

PERUGIA – Svelate le nuove divise del Grifo. Le nuova maglie ufficiali che indosseranno i Grifoni per la stagione 2020/2021 sono ispirate ai 115 anni di storia del Club biancorosso. Il marchio “115” è posizionato al centro del petto per celebrare e ricordare la meravigliosa e lunga storia dell’A.C. Perugia. Classica la colorazione della prima maglia – rossa con dettagli bianchi a contrasto – e il nuovo il collo ha un importante richiamo storico: non più il collo a polo, ma uno scollo a V formato dalla sovrapposizione della costina, come quello della stagione del 1987-1988 del Perugia di Ravanelli, tipologia di collo tornato di tendenza sulle maglie da calcio degli ultimi anni. Il fit è più aderente, ma maggiore è l’elasticità grazie al nuovo tessuto utilizzato. Il pattern inciso a caldo celebra anch’esso il traguardo dei 115 anni della società umbra e le righe verticali che lo contengono sono un ricordo delle maglie della stagione 1920-1921 del primo dopoguerra.

La seconda maglia bianca come da tradizione mentre la terza maglia rappresenta la vera grande novità con colorazione blu, molto utilizzata nella storia dell’A.C. Perugia, e rifiniture color oro.

Baiocco Ieri la società ha comunicato di aver preso il portiere Paolo Baiocco. Nato a Roma il 29 giugno del 1989. La sua ultima esperienza calcistica in ordine cronologico lo vede come estremo difensore della Paganese. Durante la sua carriera, il portiere ha indossato le maglie di Siracusa, reggina, Benevento, Matera, Grosseto, Arezzo, Fondi, Pescara e Livorno.

Crialese In prestito dalla Pro Vercelli con diritto di riscatto arriva Carlo Crialese. Romano, 28 anni, il terzino sinistro nella sua carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Nocerina, Cremonese, Bassano, Juve Stabia e Virtus Entella.

Mazzocchi e Di Chiara via Dopo 62 gare e due gol all’attivo Pasquale Mazzocchi saluta il Grifo per approdare al Venezia. Lascia Perugia anche Gianluca Di Chiara, che va in prestito alla Reggina neopromossa in serie B. Arrivato a Perugia per la seconda volta nella sua carriera (la prima fu durante la stagione 16/17) Di Chiara lo scorso anno, tra campionato e coppa Italia ha realizzato un totale di 27 presenze e un gol.