Grifo, derby maldetto ad Arezzo: netta sconfitta e due rossi

AREZZO-PERUGIA 2-0 (1-0)

AREZZO (4-3-1-2): 1 Trombini, 2 Montini, 4 Risaliti, 5 Bianchi (30′ st 18 Damiani), 7 Guccione (30′ st 19 Gori), 8 Settembrini (42′ st 21 Castiglia), 10 Pattarello (39′ st 11 Gaddini), 13 Chiosa, 14 Renzi (39′ st 17 Lazzarini), 16 Mawuli, 28 Gucci. A disp: 22 Borra (GK), 12 Ermini (GK), 25 Masetti, 23 Poggesi, 20 Zona, 26 Crisafi, 29 Sebastiani. All.: Paolo Indiani

PERUGIA (4-3-3): 12 Adamonis, 4 Iannoni (1′ st 9 Vazquez – 5′ st 20 Ricci), 6 Vulikic, 10 Matos (31′ st 28 Kouan), 11 Seghetti, 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 23 Lisi, 26 Santoro (36′ st 21 Cudrig), 71 Bozzolan (1′ st 3 Cancellieri), 94 Mezzoni. A disp.: 1 Abibi (GK), 22 Furlan (GK), 5 Angella, 7 Paz, 14 Bezziccheri, 18 Acella, 24 Torrasi, 25 Morichelli. All.: Francesco Baldini

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese (Davide Santarossa di Pordenone e Roberto D’Ascanio di Roma 2) IV° UFFICIALE: Paolo Grieco di Ascoli Piceno

RETI: 35′ pt Risaliti, 47′ st Gucci

NOTE: espulso al 40′ pt Lisi per scorrettezze. Espulso al 29′ st Seghetti per doppia ammonizione. Ammoniti Seghetti, Dell’Orco, Cancellieri, Mawuli

AREZZO – Tutto va storto al Perugia nel derby con l’Arezzo. Nulla da fare per i grifoni che cadono di misura al cospetto degli amaranto. Partita brutta e insufficiente per i biancorossi di Baldini. Al 35’ del primo tempo si spengono i sogni di gloria per gli ospiti con il gol del vantaggio di Risaliti. La rete della vittoria arriva nel finale e porta la firma di Gucci. La cabala dice no in continuazione nella tana dei toscani. Il Grifo finisce la gara in 9 a causa del rosso diretto per Lisi e dell’espulsione per doppia ammonizione di Seghetti. Basta così? No. A quattro minuti dal suo ingresso in campo Vazquez si fa male e deve cedere il posto a Ricci. Contro la capolista Cesena sarà vietato fallire.

Primo tempo

Prima occasione per il Grifo al 4’: su corner tirato da Lisi stacca Vulikic che ti testa la manda poco sopra la traversa amaranto. C’è un contatto sospetto in area tra Bozzolan e Pattarello: i toscani reclamano il rigore ma per il signor Calzavara è tutto regolare. Bianchi al volo quando il cronometro segna il 19’: nulla di fatto. Al 27’ brividi per i biancorossi con Guccione che centra in pieno il palo a fianco di Adamonis. Cross di Bozzolan al 33’; c’è Iannoni che però non calibra bene la conclusione. Al 35’ doccia gelata per gli ospiti; corner di Gaccione, Risaliti incorna e la manda in rete: è 1-0. Oltre lo svantaggio, ecco un’altra amarezza per il Perugia. Al 40’ Lisi colpisce con una gomitata Renzi e viene mandato fuori dal campo con un rosso diretto. Giallo per Seghetti al 43’. Al 49’ si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

Baldini corre ai ripari con due sostituzioni: fuori Iannoni e Bozzolan, dentro Vazquez e Cancellieri. Al 47’ Adamonis mette una pezza su un tiro di Pattarello. Le maledizioni in casa biancorossa grandinano: Vazquez a quattro minuti dal suo ingresso in campo di infortuna e deve lasciare il posto a Ricci. Altissimo Mawuli al 59’. Cancellieri al 60’ lancia un traversone; Seghetti incorna e la manda sul fondo. Al 62’ anche Dell’Orco finisce sull’elenco dei cattivi. L’estremo del Grifo al 65’ cattura un tiro di Pattarello. Cancellieri al 73’ ferma con troppa foga il numero 10 aretino e viene ammonito. Altro fallo sull’attaccante degli amaranto al 74’ con Seghetti che si becca il secondo giallo e se ne va anzitempo sotto la doccia: Perugia in 9. Doppio cambio per Indiani: escono Guccione e Bianchi, in campo Iori e Damiani. Nel Grifo Kouan prende il posto di Matos al 76’. Cinque minuti dopo Cudrig per Santoro. All’83’ ammonito Mawuli. Due lancette di orologio e nell’Arezzo Settembrini e Renzi passano mano a Castiglia e Lazzarini. Gucci mette la parola fine sul match al 92’.