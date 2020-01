Grifo, Cosmi pronto al debutto in campionato: “Veronesi tabù per me, è ora di vincere…”

PERUGIA – Prima gara di campionato per Serse Cosmi sulla panchina del Perugia che si appresta ad affrontare il Chievo al Bentegodi (sabato 18 alle ore 18) dopo la buona prestazione in Tim Cup contro il Napoli: “Affrontiamo questa prima trasferta insidiosa, lo sarebbe stata a prescindere dagli infortuni e dalle squalifiche”: ha detto il mister.

Banco di prova “È un test vero, attendibile – ha aggiunto – Scontato dire che da questa partita, aldilà di tutto, vorremmo tirar fuori qualcosa dal punto di vista della praticità e nel calcio la praticità sono i punti. Se pensiamo che per colpa delle assenze il nostro campionato inizia col Livorno, sbagliamo di grosso. Col Chievo, aldilà delle indisponibilità, noi abbiamo tanto da perdere. Oltre ai già noti assenti, anche Melchiorri non è convocato per un problema fisico. Verranno via due ragazzi della Primavera. Ad ogni modo nella formazione di domani, a parte una situazione, non troverete grossi stravolgimenti. Il Chievo ja una classifica al di sotto di quelle che sono le sue potenzialità. Io a Verona, che sia Hellas o Chievo, non ho mai vinto. E’ arrivato il momento di farlo”.

Bilanci più avanti “Il nostro campionato prevede di fare bilanci a giugno – ha proseguito – Adesso più che un bilancio parlerei di impatto; il quale è stato positivo. Nonostante conoscessi la squadra e anche tanti giocatori, non mi aspettavo una qualità di squadra così”.

Mercato “Alla fine del mercato avrò pieno possesso del gruppo – ha concluso – e quindi di quelle che sono le cose da trasferire ai ragazzi, anche perché saranno coloro che arriveranno fino a giugno”