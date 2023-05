Grifo, con il Cagliari è dentro o fuori. Castori: “Solo un risultato, ma salvezza ancora possibile”

PERUGIA – Tutto in 90′. Perugia-Cagliari, in programma domani alle 20.30 è un match da dentro o fuori. Per il Grifo, impossibile un risultato diverso dai tre punti: “E’ una partita da vincere a tutti i costi. C’è poco da girarci intorno”, dice il tecnico Fabrizio Castori in conferenza stampa.

“Non possiamo permetterci alcun tipo di timore reverenziale – ha aggiunto – getteremo il cuore oltre l’ostacolo, senza guardare in faccia nessuno. Spingeremo come matti, dobbiamo cercare di vincere a prescindere da chi abbiamo di fronte”.

Vietato fare calcoli

Nessun conto da fare nei 270′ che restano: “Bisogna ragionare partita per partita, è un campionato equilibrato in cui può succedere di tutto. Nessuno molla nulla sia in coda che nella lotta playoff. La cosa che conta è che abbiamo ritrovato la nostra migliore condizione e venerdì dobbiamo andare al massimo. Il pubblico sarà importante, i giocatori hanno bisogno del calore dei tifosi che può e deve trasmettere in questa occasione. È ancora tutto aperto, dalla salvezza abbiamo guadagnato un punto. E’ dura per tutti, le partite vanno tutte giocate’”

Convocati

Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico biancorosso Fabrizio Castori. Capezzi ha recuperato, Vulikic invece no. Al posto dello squalificato Di Serio chiamato il classe 2004 Seghetti.

PORTIERI: 1 Gori, 12 Furlan, 81 Abibi

DIFENSORI: 2 Rosi, 3 Cancellieri, 5 Angella, 17 Paz, 21 Curado, 23 Lisi, 90 Struna, 97 Sgarbi

CENTROCAMPISTI: 4 Iannoni, 7 Vulic, 13 Luperini, 16 Bartolomei, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan, 82 Capezzi

ATTACCANTI: 10 Matos, 11 Olivieri, 14 Ekong, 18 Di Carmine, 78 Seghetti